T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

May Brexit sonrası için iş dünyası danışma konseyleri oluşturdu

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık'ta Başbakan Theresa May, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden  ayrılması (Brexit) sonrasında ekonominin önemli sektörlerinin karşı karşıya  kalacakları zorlukların aşılmasında danışmada bulunmak için beş yeni iş  kon

07 Kasım 2018 14:19

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık\'ta Başbakan Theresa May, Britanya\'nın Avrupa Birliği\'nden  ayrılması (Brexit) sonrasında ekonominin önemli sektörlerinin karşı karşıya  kalacakları zorlukların aşılmasında danışmada bulunmak için beş yeni iş  konseyi oluşturdu.
Yapılan açıklamada, her konsede iş dünyasından iki üyenin yer  alacağı ve toplam 10 üyenin bulunacağı belirtildi.
May de konuya ilişkin açıklamasında, \"Bu yeni konseylerden bize İngiltere\'nin geleceğini şekillendirirken işletmelerin karşı karşıya oldukları fırsatlar ve zorluklar konuunda tavsiyelerde bulunmalarını  istedik\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHABirleşik Krallık Başbakan Theresa May Britanya Avrupa BirliğiBrexitYapılanMay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24