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Ekonomi

May: Brexit planımızdan AB'ye taviz vermeyeceğiz

Celal Sönmez / Londra, 3 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile müzakereler sırasında Brexit planının "sulandırılması yönünde çabalara olanak tanımayacaklarını" söyledi

03 Eylül 2018 10:52

Celal Sönmez / Londra, 3 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile müzakereler sırasında Brexit planının \"sulandırılması yönünde çabalara olanak tanımayacaklarını\" söyledi.
Sunday Telegraph gazetesine yazan May, Birleşik Krallık\'ın ulusal çıkarlarına uymayan tavizlerde bulunmayacağını ifade etti. May ayrıca, AB\'den geri çekilme anlaşmasın konusunda ikinci bir referandum isteyenlere boyun eğmeyeceğini de vurguladı.
May yazısında, \"Önümüzdeki aylar ülkemizin geleceğinin şekillendirilmesi açısından kritik önemde. Birleşik Krallık halkının demokratik kararını yerine getirme görevimiz olduğu açık. Avrupa Birliği\'nden iyi bir anlaşma ile ayrılmak istiyoruz ve böyle bir anlaşmaya varabileceğimize güveniyorum\" dedi.
 

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