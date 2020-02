May: Brexit öncesi seçim ulusal çıkarlara uygun değil

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, ülkenin Avrupa Birliği\'nden ayrılacağı tarih olarak belirlenen, 2019 yılının Mart ayı öncesi yapılacak bir genel seçimin, \"ulusal çıkarlara uygun olmayacağını\" söyledi.

Gazetecilerin, İşçi Partisi\'nin \"erken genel seçimi\" gündeme getirmelerine ilişkin sorularını yanıtlayan May, Brexit\'i tamamlamaya odaklandığını söyledi.

May, \"Birleşik Krallık Avrupa Birliği\'nden ayrılmadan bir seçim olmayacağına söz verebiliyor musunuz?\" sorusuna da, \"Ben, Avrupa ile ulusal çıkarları gözeten bir anlaşma yapmaya çalışıyorum\" yanıtını verdi.