May: Brexit müzalereleri haftaya başlayabilir

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris’te yaptığı görüşme sonrasında Brexit müzakerelerinin planlandığı gibi gelecek hafta başlayabileceğini söyledi. May "Brexit müzakerelerinin zamanlamasında bir değişiklik yok" diye konuştu.

Macron da müzakerelere bir an önce başlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Bununla birlikte Fransa Cumhurbaşkanı, İngilizlerin AB’de kalmaya karar vermesi halinde ise "kapının açık" olduğu mesajını verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Wolfgang Schäuble de benzer bir açıklamada bulundu. Schäuble, Bloomberg'e verdiği demeçte "Eğer İngilizler AB’de kalma kararı alırlarsa AB’nin kapısı onlara hala açık" diye konuştu.

May, Brexit müzakerelerine yaklaşık 10 gün kala parlamentoda sandalye sayısını artırmak ve müzakerelerde elini güçlendirmek için gittiği seçimlerde Avam Kamarası’ndaki çoğunluğu kaybetmişti. Bu da May’i büyük baskı altına sokmuştu. 19 Haziran Pazartesi günü Brüksel ve Londra arasında başlaması beklenen müzakerelerin İngiltere’de hükümet henüz kurulamadığı için yapılıp yapılmayacağı belirsizdi.

İngiltere'de hükümet kurma müzakereleri

May’in müzakerelerde nasıl bir çizgi izleyeceği henüz belirsiz. İngiliz medyasında May’in lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı bakanların muhalafetteki İşçi Partisi milletvekilleri ile "yumuşak" bir Brexit üzerine gizli görüşmeler gerçekleştirdiğinden bahsediliyor. İngiltere’nin bu sayede AB ortak pazarına dahil olmaya devam edebileceği bildiriliyor.

Bununla birlikte müzakereleri sürdürecek İngiltere hükümeti de henüz şekillenmiş değil. Theresa May bugün Avam Kamarası’nda desteğini kazanmak istediği Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Arlene Foster ile müzakerelerde bulunacak. İngiltere'yi bir azınlık hükümetinin mi yoksa koalisyonun mu beklediği bilinmiyor. Muhafazakar parti çevrelerinden edinilen bilgiye göre May, DUP'nin dışarıdan vereceği destekle azınlık hükümeti kurmayı tercih ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/dpa, BD/BÖ