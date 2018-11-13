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Dünya

May: Brexit müzakerelerinde son aşamaya yaklaşıyoruz

Celal Sönmez / Londra, 13 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, AB'den ayrılma konusunda Londra ile Brüksel arasında  müzakerelerde son aşamaya yaklaşıldığını, ancak Avrupa Birliği ile aralarındaki müzakerelerde hala çözülmemiş kayda değer

13 Kasım 2018 11:17

Celal Sönmez / Londra, 13 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, AB\'den ayrılma konusunda Londra ile Brüksel arasında  müzakerelerde son aşamaya yaklaşıldığını, ancak Avrupa Birliği ile aralarındaki müzakerelerde hala çözülmemiş kayda değer konular olduğunu söyledi.
Müzakereleri \"son derece zorlu\" diye tanımlayan May, bedeli ne olursu olsun anlaşmaya varmak gibi bir niyetleri olmadığını vurguladı ve ekledi:
\"Avrupa Birliği\'nden ayrılmamız konusunda müzakereler şu anda son aşamada. Geri çekilme anlaşmasında kalan konularda  ilerleme sağlamak için gece, gündüz olağanüstü yoğun şekilde çalışıyoruz.\"
May, Londra Belediye Başkanı tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, \"Her iki taraf da bir anlaşmaya ulaşmak istiyor; ancak, oldukça zorlu şekilde müzakere ediyoruz. Bu, bedeli her ne olursa olsun yapılacak bir anlaşma olmayacak\" diye ekledi.

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