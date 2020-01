May Brexit düğümünü çözmek için Brüksel’de AB yetkilileriyle görüşüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ve krallık arasında bir süredir ilerleme kaydedilemeyen Brexit görüşmelerindeki düğümü çözmek için bugün Brüksel’de üst düzey AB yetkilileriyle görüşüyor.

May AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşecek ve on gün sonra gerçekleşecek AB zirvesi öncesinde Brexit müzakerelerinde bir uzlaşma sağlamaya çalışacak.

Birleşik Krallık 29 Mart 2019’da AB’den çıkmaya hazırlanıyor fakat henüz ne çıkışın süreci ne de Brexit sonrası yeni ilişkilerin nasıl ilerleyeceği netleşmedi.