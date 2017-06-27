May: AB vatandaşlarını göndermeyeceğiz

İngiltere Başbakanı Theresa May pazartesi günü parlamentoda yaptığı konuşmada İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılmasından sonra "hiçbir ailenin bölünmeyeceğini” belirterek, ülkede yasal olarak yaşayan hiçbir AB vatandaşının geri gönderilmeyeceğini söyledi.

Ülkede beş yıl yaşayan AB vatandaşlarının "yerleşik” statüsüne erişeceğini belirten May, bu kişilerin İngiltere'nin bütün sağlık ve emeklilik olanaklarından faydalanacağını söyledi.

Ayrıca, İngiltere'de yaşayan bir AB vatandaşının aile bireyleri de İngiltere'ye taşınmaları halinde "yerleşik” statüsüne başvurabilecekler.

May ayrıca İngiltere'deki AB vatandaşları için bu teklifin AB'nin farklı ülkelerinden yaşayan 1 milyon İngiliz vatandaşı için de benzer bir anlaşmanın yapılması halinde uygulanacağını söyledi.

May, 3 milyon AB vatandaşının İngiltere’de kalmalarını istediğini söyleyerek, bu durumu özenle ele alacaklarını ifade etti.

AB'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda teklifi yeterli bulmadı. İngiltere'nin "daha fazla heves, açıklık ve garantiye” ihtiyaç duyduğunu söyleyen Barnier, "AB'nin vatandaş hakları konusundaki hedefi: AB yasasındaki aynı seviyede koruma” dedi.

Azınlık hükümeti kuruldu

Muhafazakâr Parti Lideri May, parlamentodaki konuşmasından saatler önce İrlanda'nın aşırı-sağcı Demokratik Birlik Partisi (DUP) ile azınlık hükümeti konusunda anlaşma sağladı. 8 Haziran'da parlamentodaki çoğunluğunu kaybeden May, hükümeti kurmak için Kraliçe II. Elizabeth'den onay almıştı.

DUP ile yapılan anlaşma doğrultusunda Kuzey İrlanda, İngiliz devletinden iki senelik bir süreçte toplamda 1 milyar pound (1,1 milyar euro) para alacak.

8 Haziran'daki seçimlerden sonra 650 koltuklu parlamentoda 317 koltuğun sahibi olan Muhafazakârlar, hükümeti yönetebilmek için DUP'un 10 milletvekili koltuğuna ihtiyaç duyuyordu.

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AFP/AP/Reuters/DÇ/GA