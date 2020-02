May AB liderlerinden Brexit anlaşması için destek istedi

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Birleşik Krallık Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, AB liderler zirvesinde yaptığı konuşmada, Brexit anlaşması için kendisine destek verilmesini istedi.

May, AB liderlerinin de yardımı ile Brexit anlaşması için parlamentonun desteğini kazanabileceğine ve kaotik bir ayrılmayı engelleyebileceğine inandığını vurguladı.

Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlayan tedbir maddesinin geçici olacağı konusunda AB liderlerinden siyasi ve hukuki güvence isteyen May, \"Geçen iki yılda size her zaman kolay olanı değil, doğru olanı yapacağım konusunda bana güvenebileceğinizi gösterdiğimi umuyorum\" diye konuştu.

Birleşik Krallık Parlamentosu\'nda Brexit referandumundan çıkan kararı yerine getirmek ve müzakere edilmiş bir anlaşma ile AB\'den ayrılmak isteyen bir çoğunluk bulunduğuna inandığını da vurgulayan May, AB liderlerinden Kuzey İrlanda sınırı konusundaki tedbir maddesinin bir tuzak olduğu algısını değiştirmek için kendisine yardım etmelerini istedi.