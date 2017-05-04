May: AB bizi tehdit ediyor

İngiltere'nin AB'den çıkış müzakerelerinde gelinen noktayı değerlendiren Başbakan May, AB'yi Londra'yı kasten tehdit ederek, önümüzdeki ay yapılacak parlamento seçimlerinin sonuçlarını etkilemeye çalışmakla suçladı.

Avrupa Birliği'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier'in İngiltere'nin Birlik'ten ayrılma sürecinin çabuk ya da acısız olmayacağı yönündeki uyarısından birkaç saat sonra kameraların karşısına geçen May, AB'ye yönelik ağır ithamlarda bulundu.

AB Komisyonu'nun müzakerelerdeki "duruşunu sertleştirme zamanlamasının" manidar olduğunu belirten May, 'Brüksel'in bunu, Haziran'daki erken seçimlerin sonucunu etkilemek için kasten yaptığını' savundu. Brüksel'de İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin başarıya ulaşmasını istemeyen “kimi çevreler” olduğunu ifade eden May, “Avrupalı politikacılar ve yetkililer İngiltere’yi tehdit etti" dedi.

AB ile yapılacak zorlu müzakereler öncesi İngiliz kamuoyunun kendisine verdiği desteği artırmak ve siyasi konumunu güçlendirmek isteyen Muhafazakâr Parti lideri May, geçen ay 8 Haziran'da erken seçime gidilmesi için düğmeye basmıştı.

'100 milyar euro' polemiği

İngiliz Financial Times gazetesi, AB'nin, Birlik'ten çıkmak isteyen İngiltere'ye, 100 milyar euroya varan bir fatura çıkarmaya hazırlandığını bildirmişti. İngiltere'de büyük yankı uyandıran ve May üzerindeki baskıyı daha da artıran bu iddiayla ilgili konuşan Barnier ise meblağ belirtmekten kaçınarak, bunun bir cezalandırma olmadığını, sadece 40 yıllık üyelik dönemine ait bir "hesabın kapatılması" olduğunu söyledi.

İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis ise ITV televizyonuna yaptığı açıklamada, “100 milyar euro ödemeyeceklerini, İngiltere’nin sadece uluslararası yükümlülüklerini yerine getireceğini” belirtti.

Davis ayrıca İngiltere’nin herhangi bir anlaşma imzalamadan da AB'den ayrılabileceği ve bu durumda hiçbir ödemede bulunmayabileceğini ifade etti. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise Londra’ya böyle bir girişimde bulunmamasını tavsiye etti.

İngiltere Başbakanı May, AB ile yapacakları görüşmelerde Juncker'in karşısında “çok zor bir kadın” bulacağını söylemişti. Juncker ise bu sözlere, May'e saygı duyduğunu ve “kendisinin sert bir hanımefendi olduğunu” fark ettiğini belirterek yanıt vermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,AP/CÖ,BK