May: 2019 Martı'nda AB'den ayrılacağız

AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının Brüksel'de yaptığı zirvenin ikinci gününde, Brexit müzakerelerinin ikinci aşamasına onay verildi. Brexit müzakerelerinde ikinci aşamaya geçilebilmesi için ön şart, görüşmelerin birinci evresinde "yeterli ilerlemenin” kaydedilmesiydi. Bazı açık kalan sorulara rağmen, AB liderleri yeterli ilerlemenin kaydedildiği kararına vardı.

Bu aşamada, Brexit sonrasındaki iki yıllık geçiş sürecinin nasıl olacağı ve AB ile yapılacak yeni ticaret anlaşması ele alınacak.

Başbakan May'in önerdiği iki yıllık geçiş sürecinde, İngiltere'nin AB iç piyasasına ve gümrük birliğine dahil olması öngörülüyor. Ancak bu geçiş sürecinin sonrasında İngiltere iç piyasa ve gümrük birliğinden de ayrılacağı için May, ülkesi ve AB arasında kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalanmasını istiyor.

May karardan memnun

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'nin kararını memnuniyetle karşıladı. May, İngiliz Sky News kanalına verdiği demeçte, atılan bu adımın İngiltere'nin AB'den "yumuşak ve düzenli” bir şekilde çıkmasını sağlayacağını belirtti.

İngiltere ile AB arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin görüşmelere hemen başlanacağını vurgulayan May, uygulamanın nasıl olacağına dair yürütülecek müzakarelerin iş dünyasına ve insanlara güven vereceğini ifade etti.

AB ve diğer ülkeler ile yeni ticaret anlaşmaları yapılacağını da sözlerine ekleyen May, İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacağını vurguladı.

Juncker: İkinci aşama daha zor olacak

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ikinci aşama konusunda uyarıda bulundu. Juncker, ikinci aşamanın ilk evreye kıyasla daha çetin geçeceğini söyledi.

Juncker'in May ile bu hafta başında yaptığı görüşmede, Brexit'e ilişkin bazı konularda uzlaşma sağlanmıştı. İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının haklarının korunması, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırın statüsü ve İngiltere'nin ayrılma sonrasında AB'ye ödeyeceği tazminat konusunda mutabakata varılmıştı.

DW/AFP/Reuters/dpa, JD/BÖ

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