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Spor

Max Kruse: Kulüp çok sert kurallar koydu

Kruse, "Şu anda Almanya'ya dönemem, maalesef böyle bir şansım yok" dedi

21 Mart 2020 18:00

Max Kruse, Koronavirüs önlemleri kapsamında Fenerbahçe'nin çok sert kurallar koyduğunu ve asla İstanbul'dan çıkamayacaklarını belirtti. Kruse, "Almanya'ya gidersem bir daha Türkiye'ye dönemem" dedi.

Skorer'in haberine göre kulübün kendilerine yurt dışına çıkma konusunda da izin vermediğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Şu anda Almanya'ya dönemem, maalesef böyle bir şansım yok. Kulüp virüs nedeniyle çok sert kurallar koydu. 10 gün boyunca İstanbul'da kalacağız" dedi.

Almanya'ya gitmesi halinde Türkiye'ye dönemeyeceğini aktaran sarı-lacivertli oyuncu, "17 Nisan'a kadar Avrupa ülkelerine gidilmiyor. Zaten ligler yeniden başlarsa ve ben Türkiye'de olmazsam sıkıntı olur. İstanbul'da kalacağım. Ben burada en iyi şekilde hazırlıklarımı yapacağım, antrenman programını sürdüreceğim" ifadelerini kullandı. 

 

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