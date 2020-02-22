Max Kruse derbi için skor verdi

Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup edeceklerini söyledi.

Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları Galatasaray derbisi öncesinde skor verdi.

Transfermarkt'ın konuğu olan Alman futbolcu, Avrupa'da bu hafta oynanacak kritik karşılaşmalar için skor tahmininde bulundu.

31 yaşındaki yetenekli futbolcu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup edeceğini ifade etti.

Max Kruse'nin tahminleri şu şekilde: