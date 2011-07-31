-MAVNAYA ÇARPAN GEZİ TEKNESİ BATTI MOSKOVA (A.A) - 31.07.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'da, nehirde seyreden bir gezi teknesinin dün gece bir mavnaya çarpması sonucunda en az 7 kişi öldü. Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsünün verdiği bilgiye göre teknede 16 kişi bulunuyordu. Sözcü, kurtarma botlarının, kıyıya yüzerek ulaşmayı başaranları aldığını, 2 yolcunun halen kayıp olduğunu söyledi. Nehirdeki arama çalışmalarına dalgıçlar da katılıyor. Teknenin bir doğum günü partisi için kiralandığı kaydedildi.