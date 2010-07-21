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Dünya

Mavi sular karardı

Çin'in kuzeyindeki Dalyan kentinin işlek limanında bir petrol boru hattının patlaması sonucu sızan petrol mavi suları kararttı.

21 Temmuz 2010 03:00

T24- Çin'in kuzeyindeki Dalyan kentinin işlek limanında bir petrol boru hattının patlaması sonucu sızan petrol mavi suları kararttı. 

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Meksika'daki petrol sızıntısına benzer görüntülerin ortaya çıktığı patlama, cumartesi günü meydana geldi. Petrol boru hattı patlamasında sonucu çıkan yangın 15 saatte söndürülebildi.

Petrol boru hattında tamirat için görevli işçiler, patlama esnasında boğulma tehlikesi geçirdi.

Resmi haber ajansının duyurduğuna göre, ölen ya da yaralananın olmadığı patlama gece meydana geldi. Yaklaşık 2 bin itfaiye görevlisi, yangını kontrol altına almak ve ikinci boru hattında yeni bir patlamayı engellemek için çalıştı.

Alevlerin yüksekliğinin 30 metreye kadar çıktığı yangına yol açan patlamanın nedeni tespit edilemezken, patlamanın limanda bir tankere petrol doldurulmasından sonra meydana geldiği haber verildi. Patlamadan önce tankerin limandan güvenli şekilde ayrıldığı belirtildi.

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