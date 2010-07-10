Mavi Marmara'yı 'yüzer otel' yapalım

T24 - Hayfa Belediye Başkanı Yonah Yahav, Türkiye ile İsrail arasında yeni gerilimin odağını oluşturan Mavi Marmara gemisine el konulmasını ve geminin yüzer otel haline getirilmesini önerdi.



Maariv gazetesinin haberine göre Hayfa Belediye Başkanı, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'a mektup göndererek, el konulmasını istediği geminin turizm amaçlı kullanılması önerisinde bulundu. Yahav mektubunda, "Eğer İsrail gemiye el koymaya karar verirse geminin Hayfa kentine verilmesini ve şehrin sahillerinin karşısında bir yüzer otele çevrilmesini istiyorum" diye yazdı.



Yahav ayrıca, "Bence tüm dinlerin bir arada ve işbirliği içinde yaşadığı bir şehir olarak Hayfa, gemiye ev sahipliği yapmaktan memnun olacaktır. Hayfa, geminin uzlaşının ve ümidinin sembolü haline dönüştürülebileceği en uygun şehirdir" ifadesini kullandı.



İsrail donanmasının Gazze'ye yardım gemilerinden Mavi Marmara'ya 31 Mayısta düzenlediği ve 9 Türk'ün öldüğü baskından sonra Aşdod limanına çekilen gemi, daha sonra Hayfa limanına götürülmüştü.



Türkiye, gemi baskını nedeniyle İsrail'in resmen özür dilemesini ve gemide ölenler için tazminat ödemesini isterken, İsrail, gemilerle ilgili henüz karar verilmediğini duyurmuştu.



Mavi Marmara ile birlikte gelen gemilerden biri daha Hayfa'da, diğerleri Aşdod'da bekletiliyor.



