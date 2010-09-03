-MAVİ MARMARA'YI YAĞMALAYAN 3 ASKER MAHKEMELİK ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail ordusunun düzenlediği saldırının ardından gemide yağmalama yaptıkları gerekçesiyle biri subay 3 İsrailli asker mahkemeye sevk ediliyor. İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail Askeri Savcılığının, gemideki yardım gönüllülerine ait bir dizüstü bilgisayar, 2 kamera ve bir pusulayı çaldığını itiraf eden bir asker hakkında dün dava açtığı, biri subay 2 asker hakkında da önümüzdeki günlerde dava açmaya hazırlandığı belirtildi. Haberlerde, olaya karışan askerler hakkında, ''yağmalama'', ''hırsızlık'', ''çalıntı malların ticaretini yapmak'' ve ''askere yakışmayan davranış içinde olmak'' suçlamalarından dava açılmasının beklendiği kaydedildi. İsrail ordu yetkililerinin yaptıkları soruşturma, Gazze'ye yardım filosundaki gemilerden çalınan bilgisayarların ordu içinde ticaretinin yapıldığını da gösterdi. Olaya, İsrail'in Aşdod limanında demirli Mavi Marmara'ya yetkisiz kişilerin çıkmasını önlemekle görevli subayların da karıştığını belirleyen askeri yetkililere göre, şüpheli olarak yakalanan askerler çalıntı malları bu subaylardan aldı. İsrail medyasında yer alan haberlerde, bir İsrail ordu yetkilisinin ''Olaya karışan askerlerin davranışı utanç verici ve adalete teslim edilmeleri gerekir'' şeklindeki açıklamasına yer verilirken, başka bir İsrailli askeri yetkili de olay hakkında, ''İsrail ordusunun son zamanlarda gördüğü en utanç verici olaylardan biri'' yorumunda bulundu.