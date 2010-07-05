Mavi Marmara'ya yapılan kanlı baskını alay konusu yaptılar

T24

Türk bayraklı protesto



Tel Aviv’deki Rabin Meydanı’nda her yıl yapılan geleneksel su savaşının altıncısı dün düzenlendi.Yüzlerce kişinin katıldığı eğlencede, İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisi’ne düzenlediği kanlı baskın da canlandırıldı.Kamuflajlı ve su tabancalı bir genç, süs havuzundaki botu üstünde elinde cezveyle seyreden ve Türk bayraklı tişört giyen bir başka gence müdahale etti. “Farş” adlı bir gençlik örgütü tarafından her yıl temmuz ayının ilk cuma günü Tel Aviv’de “dünyanın en büyük su savaşı” düzenleniyor.Katılımcılar suyu ziyan etmemek için, belediye sarayının önündeki süs havuzunu “cephanelik” olarak kullanıyor. Farş, “Amaç eğlenmek. İnsanların ıslanırken gülmesini istiyoruz” diyor.İsrail’in işgali altında bulunan Batı Şeria’daki Beit Omar köyü yakınlarında ise bir Yahudi yerleşimi inşa edilmesi için yapılan istimlak çalışmasını protesto eden Filistinli çocuklar, İsrail askerlerinin karşısında Türk bayrağı açtı.Bölgede bu tür barışçı protestolar yapmak da cesaret istiyor. Son olarak 31 Mayıs’ta Batı Şeria’da Türk bayrağı açarak Mavi Marmara baskınını protesto eden Amerikan ve İsrail vatandaşı barış eylemcisi Emily Henochowicz (21), İsrail polisinin attığı gaz tüpüyle yüzünden vurularak sol gözünü kaybetmişti.Birleşmiş Milletler’in bir Filistin devleti kurulmasını öngördüğü işgal altındaki topraklarda yapımı devam eden Yahudi yerleşimleri, ABD tarafından da Ortadoğu barışının önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. Netanyahu Hükümeti, gelen tepkiler üzerine geçen kasımda yerleşim inşaatlarını 10 ay için durdurduğunu açıklamıştı. Buna rağmen istimlak çalışmaları sürüyor.