Mavi Marmara'dan kurtuldu, Suriye'de hayatını kaybetti

ABD'nin beş Arap ülkesiyle birlikte Suriye'de IŞİD ve El Kaide bağlantılı örgüte yönelik düzenlediği hava saldırısında öldüğü belirlenen 40 yaşındaki Yakup Bülent Alnıak'ın İsrail'in Mavi Marmara saldırısında gemide olduğu ve yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, ABD ve koalisyon güçlerinin Suriye'de düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Yakup Bülent Alnıak, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Suriye'ye gitti.

Alnıak, iddiaya göre en son 2 ay önce Esad ve IŞİD'e karşı Nusra Cephesi'nde savaşmak üzere Suriye'ye gitti. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) aktivisti olan yazar Alnıak'ın ABD'nin IŞİD ve El Kaide bağlantılı örgüte yönelik hava saldırısında öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHH'nin organizasyonuyla Gazze'ye yardım malzemesi götürürken 31 Mayıs 2010'da İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisinde de bulunan Yakup Bülent Alnıak'ın gemiye Ersan Kaplan, Enver Arslan, Alparslan Aslan, Adil Yüksel, İzzettin Geçen, Ali Uygur ve Mevlüt Koç ile birlikte Antalya'dan bindiği ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.



Gazze dönüşü 'Mavi Marmara'nın Serancamı' kitabını yazan Yakup Bülent Alnıak, facebook'taki kişisel sayfasında son paylaşımını ise 27 Temmuz tarihinde yaptı. 'Son söz yerine' başlığını taşıyan paylaşımda, En'am Suresi'nin 162'nci ayetinde yer alan 'De ki: Hayatım ve ölümüm O'nun içindir' ayetinin yer aldığı görüldü.

Malatya'daki Meşale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi olan, radyo ve televizyon programları hazırlayan yazar Yakup Bülent Alnıak, Türkiye genelinde pek çok panel ve konferansa konuşmacı olarak katıldı.