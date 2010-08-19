Mavi Marmara'dan bilgisayar çalan askerler gözaltında

T24- Mavi Marmara baskınından sonra tartışmalar bu kez de hırsızlık iddiasıyla yeni bir boyut kazandı. İddiaya göre iki İsrail askerinin Gazze'ye gönderilen ve 31 Mayıs'ta kanlı bir baskınla müdahale edilen yardım konvoylarından bilgisayar çalmış olmalarından kuşku duyuluyor.



İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'da yer alan habere göre, yardım gemilerinden çalınma bilgisayarları satmakla suçlanan bir asker ile çalınmış malları satın alan diğer üç asker pazartesi günü gözaltına alındı. İsrail askeri yetkililerinin, yardım gemilerinden birine ait bilgisayarları çalmış olmasından kuşkulanılan bir teğmeni de gözaltına aldığı kaydedildi.



Teğmenin, uluslararası sularda operasyon düzenlenen ve daha sonra Aşdod limanına çekilen yardım gemilerine girme yetkisine sahip olduğu bildirildi. Askeri güvenlik yetkilileri, İsrailli teğmenin, yardım gemilerinden 4 ile 6 arasında dizüstü bilgisayar çaldığından kuşkulanıyor.



Bir askeri sözcü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı, ancak "Şimdilik bu hırsızlığın yardım filosundaki gemilerden birinde yapılıp yapılmadığı kesinlik kazanmadı." dedi. Yedioth Ahronoth, askeri güvenlik birimindeki soruşturma görevlilerinin, çalınan bilgisayarların Mavi Marmara gemisine ait olduğuna inandıklarını aktarıyor.



Gazete, 'Türk gemisinden hırsızlık yapıldığı ve çalınan bilgisayarların satıldığı haberlerinin ordu saflarında öfke ve utanç yarattığını' yazıyor.



