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Mavi Marmara'dan 550 bin TL çalınmış

Mavi Marmara gemisi Türk mağdurlarının avukatı Ramazan Arıtürk, hırsızlık olayının görünenden daha büyük olduğunu söyledi.

05 Eylül 2010 03:00

T24 - Mavi Marmara gemisi Türkmağdurlarının avukatı Ramazan Arıtürk, gemi filosuna düzenlenen saldırı sonrasında gerçekleşen hırsızlık olayının görünenden daha büyük olduğunu söyledi.

Olayın planlı bir yağmalama olduğunu öne süren Arıtürk, çalınan eşyaların listesini açıkladı. Listede yaklaşık 550 bin TL tutarında döviz, 269 cep telefonu, 100 dizüstü bilgisayar, fotoğrafmakineleri, kameralar ve elektronik cihazlar bulunuyor.

Arıtürk, BM Soruşturma Komisyonu’nun başına getirilen Alvaro Ulribe’nin tarafsızlığı konusunda duydukları kaygıyı da BMGenel Sekreteri Ban Ki-moon’a yazdıklarını belirterek İsrail’li askerlerin yaptıkları hırsızlığın envanterini açıkladı.

Arıtürk gemiden 269 cep telefonu, 87 kamera, 121 fotoğrafmakinesi, 100 dizüstü bilgisayar, 130 bin ABD Doları, 150 bin Euro, 2 bin sterlin ve 35 bin TL civarında nakit para, 1 ses kayıt cihazı, 1 DVD yazıcı, 4 iPod, 6 dürbün, 4 dalgıç kıyafeti ve dalış tüpleri çalındığını söyledi.


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