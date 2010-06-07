'Mavi Marmara'daki 11 yaralı taburcu edildi.

T24 - İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilerden "Mavi Marmara"ya saldırısında yaralanan ve Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınanlardan 11'inin ulaşım şartlarına göre taburcu edildi.



Sağlık Bakanlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Metin Doğan, hastane bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 1'i İrlanda, 10'u Türk vatandaşı olan 11 yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.



Hastaneye getirilen 24 yaralıya tüm müdahale ve tedavinin yapıldığını ifade eden Doğan, bunlardan 11'inin taburcu edilmesine karar verildiğini söyledi.



Doğan, ulaşım şartlarının sağlanması halinde, aktivistlerin aralıklı olarak taburcu edileceklerini kaydetti.



Yaralılardan 23'ünün Türk vatandaşı, 1'inin ise İrlanda vatandaşı olduğunu belirten Doğan, 6 yaralının tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini kaydetti.



Doğan, yoğun bakımdaki hastalardan 1'inin Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı'nda acilen ameliyata alındığını ifade ederek, "Şu anda bu hastanın yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımda tedavi gören diğer hastalardan 1'inin daha durumu iyiye gitmekle birlikte, halen ciddiyetini korumaktadır. Diğer 4 yoğun bakım hastasının durumu daha iyi. Bu hastaları bugün itibarıyla yoğun bakımdan normal yataklı üniteye çıkarmayı düşünüyoruz" diye konuştu.



Başhekim Doğan, tedavisi yataklı ünitede devam eden ve ortopedi, plastik cerrahi, genel cerrahi ve göğüs cerrahisi uzmanları tarafından müdahalede bulunulan hastalardan bir kısmının taburcu edilecek duruma geldiğini belirterek, hastalara hem tıbbi hem de psiko-sosyal destek anlamında müdahalede bulunulduğunu ve desteğin devam ettiğini söyledi.



Hasta yakınlarının ve kendilerinin bütün ihtiyaçlarının da temin edildiğine işaret eden Doğan, "Yataklı ünitede tedavi gören 18 hastadan durumu daha iyi olan 11'inin taburcu edilme işlemi başlamıştır. Ulaşım imkanlarına göre bu hastalar bugünden itibaren taburcu edilmeye başlanmıştır" dedi.



Doğan, hastaların nakli ve hastanedeki tedavileri sırasında yoğun mesai harcayan Türk Hava Kuvvetleri, Sağlık Bakanlığı ambulans uçakları, İsrail'e giderek hastaların naklinde bizzat görev alan, yardımcı olan sağlık ve destek ve 112 Ambulans ekiplerine, yardımcı sağlık personeline ve gazetecilere teşekkür etti.





Taburcu listesi



Taburcu edilecek 11 kişinin isimleri şöyle:



"El Mehti El Hamat El Haradi (İrlanda), Muharrem Güneş (Elazığ), Canip Tunç (Erzurum), Osman Çalık (Erzurum aktarmalı-Erzincan), Erkan Bayfidan (Samsun), Kenan Akçil (Erzurum), Revaha Gümrükçü (İstanbul), Sadrettin Furkan (İstanbul), İsmail Yeşildal (İzmit), Mehmet Ali Zeybek (Diyarbakır), Murat Taşkın (Konya-Ereğli)"



Bu arada, taburcu edilecek hastalardan İsmail Yeşildal'ın kara yoluyla, Murat Taşkın'ın helikopter ambulansla, diğer yaralıların da tarifeli uçaklarla memleketlerine ulaştırılacağı kaydedildi.





