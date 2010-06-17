Mavi Marmara'da yetkisizlik kararı

T24- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren gemilere yönelik saldırısına ilişkin başlattığı soruşturmada ''yetkisizlik kararı'' vererek, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.



Saldırıya uğrayan gemide bulunanların Atatürk Havalimanı'ndan yurda dönüş yaparak Adli Tıp Kurumunda muayeneden geçirilmeleri ve her iki yerin de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluluk alanında olması nedeniyle başlatılan soruşturmada ''yetkisizlik kararı'' alındı.

Dosya, karar gereğince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yollandı.



Bu arada, savcılık yetkilileri, aynı konuda Ankara'da açılan soruşturma dosyasının da ''yetkisizlik kararı'' ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği hatırlatılarak, soruşturmanın tek elden yürütülmesinin amaçlandığını kaydetti.