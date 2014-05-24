Mavi Marmara'da yaralanan 4 senedir komada bulunan Söylemez öldü

Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin yaptığı baskında ağır yaralanan ve 4 yıldır yoğunda bakımda tutulan Süleyman Uğur Söylemez, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında vefat etti.



Mavi Marmara gemisine 2010 yılında İsrail askerleri tarafından yapılan baskında ağır yaralanan Süleyman Uğur Söylemez, 4 yıldır yoğun bakımda bulunuyordu.

Dışkapı Hastanesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü tedavilerin ardından Ankara'daki evinde yoğun bakım altında tutulan Söylemez, 1 ay önce yeniden Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Söylemez'in geçirdiği enfeksiyon nedeniyle 51 yaşında hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ağustos 2010'da Söylemez'i tedavi gördüğü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etmişti.

Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail askerleri tarafından 2010 yılı Mayıs ayında yapılan baskında 9 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.



Başbakan Erdoğan'dan taziye



Bu arada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Uğur Söylemez'in Keçiören'deki evine giderek, ailesine başsağlığı diledi.

Başbakan Erdoğan'a, ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl,Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da eşlik etti.

Erdoğan ve beraberindekiler Söylemez'in yakınlarına başsağlığı diledi.