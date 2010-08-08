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Mavi Marmara'da Türkiye'yi Sanberk temsil edecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail'in Mavi Marmara baskınını soruşturacak kurula Özdem Sanberk'i tayin etti.

08 Ağustos 2010 03:00

ImageT24 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail'in Mavi Marmara baskınını soruşturacak kurula Türkiye'den eski Dışişleri Müsteşarı ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı Özdem Sanberk'i tayin etti.


Reuters ajansının haberine göre, Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Geoffrey Palmer'ın başkanlık edeceği, yardımcılığını görevini Juan Manuel Santos'a devredecek Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin üstleneceği kurulda İsrail'i de eski dışişleri yetkilisi Joseph Ciechanover temsil edecek.


İlk toplantısını 10 Ağustosta yapacak soruşturma komisyonunun ilk raporunu gelecek ayın ortalarında sunması bekleniyor.


BM yetkilileri, heyetin, baskının koşullarını inceleyeceğini, ayrıca tarafların kendi soruşturmalarının sonuçlarını gözden geçireceğini ve gelecekte benzer olaylardan kaçınmanın yollarını değerlendireceğini belirtiyor.


Halihazırda kendi askeri soruşturmasını tamamlayan İsrail, ülkesinde olayla ilgili olarak sivil soruşturma başlatmış, nihayetinde BM soruşturmasına katılmayı kabul etmişti.


Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Sanberk'in meslek hayatı boyunca Türkiye'ye üstün hizmetlerde bulunmuş bir diplomat olduğuna işaret edildi.


Açıklamada, Sanberk'in 1991-1995 yılları arasında müsteşarlık görevini yürüttüğü, ayrıca 1987-1991 yılları arasında Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi, 1995-2000 yılları arasında da Londra Büyükelçisi olarak görev yaptığı hatırlatıldı.


Açıklamada, "Ülkemizden Sayın Sanberk gibi müstesna bir diplomatın panel üyesi olarak tefrik edilmesi, BM Genel Sekreteri'nin değerli çabaları sonucu oluşturulan söz konusu panelin yapacağı soruşturmanın BM Başkanlık açıklamasındaki çağrı doğrultusunda uluslararası standartlara uygun, süratli, tarafsız, muteber ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine verdiğimiz önemin bir göstergesidir" denildi.

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