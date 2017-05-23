"Mavi Marmara'da Sozcu.com.tr'nin haber müdürü Mediha Olgun da vardı, İsrail tarafından gözaltına alınmıştı..."

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Sözcü'ye yönelik olarak yapılan "FETÖ" operasyonunda gözaltına alınan Sozcu.com.tr Haber Müdürü Mediha Olgun'un, 9 Türkiyeli vatandaşın hayatını kaybettiği Mavi Marmara gemisinde bulunduğunu, İsrailli güvenlik güçleri tarafından o dönem gözaltına alındığını hatırlatarak, "Onun sırtına öyle FETÖ’cü, METÖ’cü, KETÖ’cü yaftası yapıştıramazsınız" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Bakın o gece 22.30’da o gemide kim de vardı" başlığıyla yayımlanan (23 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

30 Mayıs 2013 günü saat tam 22.30’da İsrail güvenlik birimlerinden ilk uyarılar gelmeye başladığında, o gemide yaşanacakların tanığı olacak insanlar arasında genç bir kadın da vardı.

Elinde fotoğraf makinesi ile bekliyordu.

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Geminin adı Mavi Marmara’ydı...

İsrail hükümetinin Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek için yola çıkmıştı...

İçinde birçok milletten, birçok inançtan insan vardı...

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Gemiye Türkiye’den binen kadın gazeteciydi.

İki yıl sonra o an için şunları yazacaktı:

“Ne hayallerle binmiştim Mavi Marmara gemisine...

Zaman zaman, İsrail’in yapabileceği ani bir saldırı olasılığı aklıma gelse de, ‘Yapamazlar, bu kadarını yapamazlar’ deyip rahatlıyordum.

Müdahale etmeyi düşünseler bile üzerinde uçurtmaların uçtuğunu görüp vazgeçerler diye geçirdim aklımdan.”

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Ama öyle olmadı...

İsrail acımasızca saldırdı...

O gemide 9 kişi hayatını kaybetti...

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O kadın gazeteci İsrail tarafından gözaltına alındı...

Serbest bırakılınca o gemide yaşadıklarının hikâyesini kitap haline getirdi.

O kitapla Türkiye’de gazeteciliğin en önemli 2 ödülünden biri olan Sedat Simaviödülünü kazandı.

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Gazzeli çocuklara götürdükleri pembe sırt çantası ile çektirdiği fotoğraf, Mavi Marmara olayının sembollerinden biri haline geldi.

O fotoğraf herkesin hafızasında kaldı.

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O kadın gazeteci, Sözcü gazetesinin internet sorumlu müdürü Mediha Olgun’du...

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Ve o gazeteci geçen hafta cuma gününden beri şimdi de kendi ülkesinde gözaltında...

Bu defa tek farkı var...

Kendi ülkesinde ve tek çocuğu o günden beri gözaltında bulunduğu binanın kapısında annesini bekliyor.

Şimdi, o gece o gemide bulunanlara seslenmek istiyorum.

O gemidekiler siz niye susuyorsunuz

Sİz, o gün o saatte o gemide olanlar...

Niye sesinizi çıkarmıyorsunuz...

Sözcü gazetesi internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, haberi yapan arkadaşı Gökmen Ulu sırf gazetecilik yaptığı için gözaltında.

Mediha o gün Sabah gazetesinde çalışıyordu da, şimdi Sözcü’de çalıştığı için mi bu derin sükût...

Ey o gemidekiler...

Sizden beklerdim ki...

Gazze’deki Filistinliler için atan yüreğiniz bugün onlar için de atsın...

Sizden beklerdim ki...

Tanıklık edin... Gönüllü tanık yazılın...

Vicdanınıza...

Tarihe...

Ağzınızdan hiç düşürmediğiniz merhamet ve adalet duygularına...

Onlara tanıklık edin ve deyin ki...

O arkadaşımız o gemide bizimle birlikteydi, bizimle aynı kaderi paylaşıyordu...

Onun sırtına öyle FETÖ’cü, METÖ’cü, KETÖ’cü yaftası yapıştıramazsınız...

Yapıştırtmayız...