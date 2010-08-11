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Dünya

'Mavi Marmara'da orantılı hareket ettik'

İsrail'deki Mavi Marmara Komisyonu tarafından dinlenen Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi, "Mavi Marmara'da orantılı cevap verildiğini" söyledi.

11 Ağustos 2010 03:00

T24- İsrail'de, Mavi Marmara baskınını soruşturmak için kurulan Turkel Komisyonu, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Barak'ın ardından Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'yi dinledi.


Ashkenazi ifadesinde "İsrail ordusunun filo operasyonunda orantılı hareket ettiğini söyledi ve, "Tüm ordunun temsilcisi olarak, filoya müdahalenin tüm sorumluluğunu alıyorum. Askerlerin tek tek ifadeye çağrışmasına gerek yok" dedi.


"Askerlerimizle gurur duyuyorum" diyen Aşkenazi sözlerini şöyle sürdürdü: "Gemiye inen komandolardan ikincisi, daha güverteye ayağını basmadan vuruldu. Askerlerimizi linç edeceklerdi. Askerlerimiz meşru bir şekilde vurması gerekenleri vurdu, gerekmeyenleri ise vurmadı. İsrail Savunma Kuvvetleri, her operasyondan bri şey öğrenen ve kendini de soruşturan şeffaff bir kurumdur."


Dün komisyona ifade veren Savunma Bakanı Ehud Barak da baskın kararını savunmuş ve tüm sorumluluğu kabul etmişti.


Pazartesi günü ifade veren Netanyahu ise Türkiye'yi suçlamış operasyonu gerçekleştiren askerlerin cesareti ile gurur duyduğunu belirtmişti. 


Netanyahu'ya eleştiri


Bu arada, soruşturmanın askeri ayağını yürüten emekli general Giora Eiland, Netanyahu hükümetini eleştirdi, baskınla ilgili olarak sorumluluğunu yerine getirmediğini söyledi. Eiland, baskın gibi olayların önüne geçebilmek için hükümetin Gazze'ye ablukayı gevşetmesi gerektiğini söyledi.

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