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Dünya

Mavi Marmara'da nihai anlaşma için Netanyahu bekleniyor

İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, Mavi Marmara anlaşmasının birkaç gün içinde sonuçlandırılacağını iddia etti

12 Mayıs 2014 15:57

İsrail ile Türkiye'nin Mavi Marmara konusunda nihai anlaşmaya birkaç gün içinde varacağı belirtildi. Nihai anlaşma için Natenyahu'nun Japonya ziyaretinden dönmesi bekleniyor.    

İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, İsrailli diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Mavi Marmara anlaşmasının birkaç gün içinde sonuçlandırılacağını öne sürdü.

Gazete, anlaşmanın sonuçlandırılması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Japonya'dan dönmesinin beklendiğini belirtti.

Binyamin Netanyahu Cuma günü Japonya ziyaretini sonlandırarak İsrail'e dönecek.

İsrail'in 30 Mayıs 2010'da Mavi Marmara'daki baskında hayatını kaybeden 9 Türk'ün ailelerine 21 milyon dolar tazminat ödeyeceği ifade ediliyor.

İsrail ve Türkiye'nin Mavi Marmara konusunda anlaşmasının iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmesi bekleniyor.

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