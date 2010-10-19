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Dünya

MAVİ MARMARA'DA HIRSIZLIĞA HAPİS CEZASI KUDÜS (A.A)

19 Ekim 2010 01:19

-MAVİ MARMARA'DA HIRSIZLIĞA HAPİS CEZASI KUDÜS (A.A) - 18.10.2010 - İsrail ordusunun uluslararası sularda baskın düzenleyerek 8'i Türk 9 kişiyi öldürdüğü yardım gemisi Mavi Marmara'dan hırsızlık yapan bir İsrailli asker, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İsrail askeri mahkemesi savcısı İtai Asael, kararın açıklanmasının ardından, baskında yer almayan askerin haziran ayında Mavi Marmara'da yapılan arama ve temizlik çalışmaları sırasında gemiden değerli eşyaları aldığının belirlendiğini söyledi. İsrailli askerin, gemiden bir dizüstü bilgisayar ile kamera lenslerini çaldığını kabul ettiği belirtilerek, bir komando bölüğünde görev yapan askerin rütbesinin indirildiği ve ayrıca suçunu itiraf etme anlaşması karşılığında 200 dolar para cezası aldığını kaydedildi. Uluslararası sularda 31 Mayıs 2010'da İsrail komandolarınca düzenlenen saldırıda 8 Türk ve biri Türk asıllı Amerikan vatandaşı 9 kişi hayatını kaybetmişti.  

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