Mavi Marmara'da çözüm için komisyon kurulacak

Gazze’ye insani yardım götürürken İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisindeki Zeki Kaya, İsrail aleyhine tazminat davası açmak isterken iki ülke arasında yapılan anlaşma gereği davayı Türkiye’ye karşı açtı. Kaya, hem kendisini hem hükümeti yıpratmak istemediğini belirterek ilk duruşmada sulh önerdi. Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili komisyon kurulacağını duyurdu.

Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberinde yer alan bilgiye göre, Maliye Bakanlığı, Kaya’nın avukatı Abdullah Sığınç’a bir komisyon kurulacağını bildirdi. İsrail’den istediği 260 bin TL tazminat için Türkiye’ye dava açan Kaya, ilk duruşmada “Devlet de ben de yıpranmayayım” diyerek sulh talebinde bulundu. 'Devletiyle davalık olmak istemediğini' ifade eden Kaya, anlaşma önerdi. Kaya’nın avukatı Abdullah Sığınç, Maliye Bakanlığı’na gönderdiği dilekçede gerek hükümetin gerekse de yaralanan kişilerin daha fazla acı yaşamaması ve yıpranmaması için sulh olma istediklerini belirtti. Sığınç, dilekçesinde “Bizler devlet hazinesine yük olmanın derdinde değiliz. Bu nedenle Bakanlığınız sulh olduğu taktirde bizler yasal faiz olan yaklaşık 180 bin TL’den feragat edeceğimizi bildiriyoruz. Ayrıca istemiş olduğumuz meblağ tamamen emsal kararlar ile müvekkilim ve ailesinin yaşamış olduğu acı ve ıstıraplar göz önüne alınarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı. Sığınç, Karar gazetesine yaptığı açıklamada Bakanlık yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, sulh taleplerinin değerlendirilmesi için komisyon kurulacağı bilgisini verdiklerini söyledi.

Mavi Marmara katliamı sonrası iki ülke arasındaki normalleşme görüşmelerinin ardından yapılan anlaşma gereği İsrail, şehit ailelerine ödenmek üzere Türkiye’ye 20 milyon dolar göndermişti. Ancak diğer mağdurların İsrail aleyhine açtığı davalar Türkiye’ye yönlendirilmişti. İlk davayı da Denizli’de yaşayan Kaya açmıştı. Diğer Mavi Marmara mağdurlarının da dava açmaya hazırlandığı öğrenilmişti. Kaya, Gazze’ye insani yardım götürmek için bindiği gemide silah kabzasıyla darp edilmiş, işkence görmüştü. Üç gün gözaltında tutulan, laptop, cep telefonu, bin 500 dolar, 2 bin Euro ve 2 bin TL parası İsrailliler tarafından alınan Kaya’ya, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek majör depresyon teşhisi konmuştu. Kaya yaşadığı mağduriyetler için anlaşma gereği Türkiye Hazinesi’nden 10 bin TL maddi, 250 bin TL manevi olmak üzere 260 bin TL tazminat istedi. Kaya için Maliye Bakanlığı avukatları “Yeniden psikolojik muayeneden geçirilsin, saldırıyla ilgisi var mı araştırılsın” talebinde bulunmuştu. Kaya da “Yeterince acı çektim daha fazla çektirmeyin. Tüm kamuoyunu ve mağdurları zedeliyorsunuz” çağrısıyla cevap vermişti.