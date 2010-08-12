Mavi Marmara'da 250 kurşun deliği...

T24

Sırada hasar tespiti var

İsrail’den geçen cumartesi günü İskenderun Limanı’na getirilerek demirlenen Mavi Marmara, Defne Y. ve Gazze adlı gemilerde, bomba imha uzmanları ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) ekiplerin yaptığı radyasyon ölçümünün ardından İskenderun Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Ercan’ın başkanlığındaki 18 kişilik ekip tarafından yürütülen adli inceleme de tamamlandı.31 Mayıs’taki saldırıda dokuz kişiye mezar olan Mavi Marmara gemisinde, İsrail askerlerinin kanlı baskınını delillendirmek için ipuçları arayan olay yeri inceleme ekibi, boya ve macunla gizlenmeye çalışılan birçok delili ortaya çıkardı. 180’e yakın delil toplayan ekipler, boya ve macunlarla kapatılan 250 mermi izi ile çok sayıda tahribatı belirledi. Boya ve macunlar kazınarak mermi izleri ortaya çıkarılıp, numaralandırıldı.İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, incelemesini tamamladığı üç gemiyi İHH görevlilerine teslim etti. İHH yetkilileri de gemilerde sigorta şirketlerinin eksperlerinin hasarla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi.