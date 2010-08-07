Mavi Marmara Türkiye'ye geldi

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İsrail'in 31 Mayısta Gazze yardım filosuna düzenlediği operasyon sonrasında el koyduğu 3 Türk gemisi “Mavi Marmara”, “Defne-Y” ve ''Doğançay 20'' İskenderun Limanı'na geldi. Gemiler römorkör eşliğinde limana yanaştı.Gemiler limana yaklaşırken Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar geminin çevresinde dolaşarak önlem aldı.Gemilerle birlikte, İsrail yönetiminin Türkiye'ye bir mesajı da var.İsrail Dışişleri Bakanlığı Ankara'ya bir mektup gönderdi. Mektupta, "Ankara'nın, Gazze ambargosunu ihlal edecek başka gemiler gönderilmesini engelleyeceğini umut ediyoruz" denildi.Mektupta İsrail'in Gazze'ye karayoluyla, anlaşmalar ve uluslararası toplumun kabul edebileceği çerçevede düzenli mal sevkiyatı yaptığı da iddia edildi.''Gazze'' gemisinin ise bugün öğle saatlerinde Türkiye'ye gelmesi ekleniyor.Gemilerin Pazartesi günü savcılık ve ilgili yetkililerce incelenecek.