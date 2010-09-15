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Dünya

MAVİ MARMARA SORUŞTURMA RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

15 Eylül 2010 01:17

-MAVİ MARMARA SORUŞTURMA RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 14.09.2010 - BM Sözcüsü Martin Nesirky, Mavi Marmara saldırısını soruşturan BM Soruşturma Komisyonu'nun yarın BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunması beklenen ara raporun "son derece teknik, içeriğe değil, usule yönelik olduğunu" belirtti. Sözcü Nesirky, raporun Genel Sekretere sunulduğu zaman basının bilgilendirileceğini belirterek, "Rapor son derece teknik olduğu için büyük ihtimalle kamuoyuna açıklanmayacak. Bu, ara bir rapor, usule yönelik, öze yönelik bir rapor değil" dedi. Nesirky, raporu aldıktan sonra Genel Sekreterin raporla ilgili ne yapacağının sorulması üzerine ise "Ne yapacağına Genel Sekreter Ban karar verecek" demekle yetindi. Genel Sekreter Ban, geçen ay, başkanlığını Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Geoffrey Palmer'ın, başkan yardımcılığını Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin yaptığı, İsrail'den Joseph Ciechanove ve Türkiye'den de emekli büyükelçi Özdem Sanberk'in yer aldığı soruşturma komisyonunu kurmuştu. Türkiye, soruşturma komisyonuna kendi raporunu bu ay başında sunmuştu.

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