'Mavi Marmara' satıldı, adı 'Erdoğan Bey' oluyor

Gazze’ye yardım malzemesi götürürken İsrail deniz komandoları tarafından baskına uğrayan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara, RO-RO gemisi olarak kamyon taşıyacak. Haydarpaşa Limanı’nda 8 yıldır bekletilen 93 metre uzunluğundaki geminin yolcu salonları kesilerek çıkartılacak ve güvertesi hangara dönüştürülecek. Gemiyi satın alan armatör Erdoğan Tümsek, “Mavi Marmara benim için gazi gemidir, denizle buluşmasını sağlayacağım” dedi. Müze, hastane ya da otel olacağı bile konuşulan gemi 3 ay sonra "Erdoğan Bey" olarak hizmet verecek.

Miliyet'te yer alan habere göre ABD’li ve Avrupalı aktivistlerin kurduğu Gazze’ye Özgürlük Hareketi’nin organizasyonuyla insanı yardım taşıyan Mavi Marmara gemisi, 27 Mayıs 2010’da Antalya’dan yola çıkmıştı. Abluka altındaki Gazze’ye; Almanya, İsveç, İsrail, Kuveyt gibi 30 ülkeden 700 aktivisin yanı sıra gıda, yiyecek, giyim, tıbbi ve inşaat malzemeleri taşıyan gemi, 30 Mayıs gecesi İsrail Özel Kuvvetleri’ne bağlı Shayetet 13 komandolarının baskınına uğramıştı.

‘Çürümeye bırakılmış’

Helikopterlerle gemiye inen İsrailli komandolar, 10 aktivisti öldürürken 60 kişiyi de yaralamıştı. Uluslararası hukuka göre İsrail’in 12 mil olması gereken kıta sahanlığının çok dışında 73 mil uzaktayken baskına uğrayan gemi, Ağustos 2010’dan beri işletilmiyordu.

Mülkiyeti İHH İnsani Yardım Vakfı’na ait olan gemi 7,5 yıldır beklediği Haydarpaşa Limanı’nda satışa çıkarıldı. Mavi Marmara’yı satın alan armatör ve işadamı Erdoğan Tümsek, gemiyi RO-RO olarak adlandırılan yolcu ve araç taşımacılığı için kullanmaya karar verdi. 40 yıldır deniz lojistik sektöründe RO-RO taşımacılığı yapan Koza Deniz Nakliyat’ın sahibi Tümsek, gemiyi Gazze’den önce tanıdığını ve Haydarpaşa’da çürümeye terk edilmesine dayanamadığını belirtti. Armatör Tümsek, “Vapurla yanından geçerken görüyordum ve sonunun ne olacağını düşünüyordum. 8 yıldır kullanılmıyordu ve adeta çürümeye terk edilmişti. Bir geminin işlememesi, denizde olmaması onun yok olması demektir. Birkaç yıl içinde geri dönülmez sorunlarla karşılaşacaktı. Mavi Marmara benim için bir gazidir. Gazi gemiyi kurtarmanın gururunu yaşıyoruz. Sahip çıkarak yok olmasının önüne geçtik. Halkımıza başka bir ulaşım aracı olarak hizmet verecek.” dedi.

Mavi Marmara gemisinin yolcu salonlarının Tuzla’daki Hidrodinamik Tersanesi’nde kesilerek çıkartılacağı öğrenildi. Geminin yolcu salonları sökülecek ve yerine oksijen ya da gaz taşıyan kamyonların girebileceği garaj güverteleri yapılacak.

‘Kurtlar Vadisi’ filminde kullanıldı

93 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yolcu gemisi Türkiye Gemi Sanayi A.Ş tarafından 1994 yılında Haliç Tersanesi’nde yapılmıştı. Gemi uzun süre işletilmezken, birkaç kez Karadeniz’e gidip gelmişti. Bin 100 yolcu kapasiteli gemi 2010 yılı başında İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 800 bin dolara satın alınmıştı. Komor Adaları bayraklı gemi, Gazze seferinin ardından sadece Kurtlar Vadisi Filistin filminde kullanılmıştı. Gemi 3 ay içinde hizmete gireceği, Dilovası-Marmara Ereğlisi ile Marmara Ereğlisi-Bandırma arasında her gün sefer yapacak.