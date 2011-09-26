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Dünya

Mavi Marmara saldırısı savaş sebebi olabilirdi NEW YORK (A.A)

26 Eylül 2011 02:06

-Mavi Marmara saldırısı savaş sebebi olabilirdi NEW YORK (A.A) - 25.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 66. Dönem BM Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta ünlü gazeteci Ferid Zekeriya'nın sorularını yanıtlamıştı. Mülakat, bugün CNN televizyon kanalının ''GPS'' programında yayımlandı. Gazeteci Ferid Zekeriya programının başında, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk döneminin ardından en güçlü lideri olduğunu, ABD Başkanı Barack Obama'nın, BM genel görüşmeleri sırasında Erdoğan'la hem ikili görüşme yaptığını, hem de kendisini en az 9 kez telefonda aradığını, diğer ülke liderlerinin Erdoğan kadar çok ilgi çekmediklerini belirtti. -İsrail'le ilişkiler- Başbakan Erdoğan, Zekeriya'nın ''Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin bozuk olup olmadığının ve eski haline dönmesinin mümkün olup olmadığını'' sorması üzerine, şunları kaydetti: ''Türkiye-İsrail ilişkileri İsrail'in gerilim sebebi olduğu bir zeminde ne yazık ki bozulmuştur. Bu nerede başladı, bu biliyorsunuz Gazze'ye insani yardım götüren 33 ayrı ülkeden insanların olduğu, ağırlıklı Türk vatandaşların içinde bulunduğu gemiye denizden ve havadan yapılan saldırı neticesinde, 9 vatandaşımızın şehit edilmesiyle başladı ki bunlardan bir tanesi de Türk kökenli ABD vatandaşıdır. Bu Amerikan vatandaşının haklarını Amerika ne yazık ki korumamıştır, hala da korumuyor, hala da bu konuyla ilgili olarak İsrail'e yönelik ciddi bir tavır takınmış değil. Çünkü demokrasi, hak ve özgürlükler bu noktada kim olursa olsun korunmalıdır, kimin hukuku olursa olsun korunmalıdır ve biz İsrail'e uyarılarımızı yaptık. Aslında bu (Mavi Marmara saldırısı) bir savaş sebebi olabilirdi. Çünkü uluslararası sularda siz böyle bir şey yapamazsınız. Ama biz büyük bir devlet olmanın bağışlayıcılığı içerisinde bu işe sabırla tavır koyduk ve dedik ki özür dileyecek, tazminat ödeyecek, Gazze'ye olan ambargoyu kaldıracak. Bunların olmaması halinde Türkiye-İsrail ilişkileri hiçbir zaman normalleşemez. Yoksa bizim düşmanlığımız İsrail halkına değil, İsrail'in yönetiminin takındığı tavradır.''

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