-MAVİ MARMARA RAPORU SUNUMA YAKIN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 13.01.2011 - İsrail'in, 9 Türk'ün hayatını kaybettiği Gazze'ye yardım taşıyan filoda bulunan gemilerden ''Mavi Marmara''ya yaptığı saldırıyı soruşturmak üzere kurulan BM Soruşturma Komisyonu'na raporunu ''çok yakında'' sunmasının beklendiği bildirildi. BM Sözcüsü Martin Nesirky, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM Soruşturma Komisyonu'nun Başkanı Geoffrey Palmer'ın, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a, komisyonunun çalışmaları hakkında bilgi verdiğini ve Palmer'ın Genel Sekretere, İsrail'in komisyona kendi ulusal soruşturmasıyla ilgili raporu çok yakında sunmasını beklediğini söylediğini belirtti. Sözcü Nesirky, İsrail'in raporunu BM Soruşturma Komisyonu'na sunmasının ardından komisyonun, hem İsrail raporunu, hem de kendisine geçen Eylül ayında raporunu sunan Türkiye'nin raporunu inceleyeceğini ve kendisine verilen görevi yerine getirmek için ilerlemeye devam edeceğini kaydetti. BM kulislerinde, İsrail'in raporunu 15 Ocak veya hemen sonrasında komisyona sunmasının beklenildiği konuşuluyor. Genel Sekreter Ban, başkanlığını Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Geoffrey Palmer'ın, başkan yardımcılığını Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin yaptığı, İsrail'den Joseph Ciechanove ve Türkiye'den emekli büyükelçi Özdem Sanberk'in yer aldığı soruşturma komisyonunu 2 Ağustos 2010'da kurmuştu. Türkiye, soruşturma komisyonuna kendi raporunu 1 Eylül 2010'da sundu, ancak İsrail bugüne kadar sunmadı.