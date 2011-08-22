-Mavi Marmara Raporu ertelendi ANKARA/TEL AVİV (A.A) - 22.08.2011 - BM'nin Mavi Marmara raporunun açıklanması ertelendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mavi Marmara raporunun açıklanmasının ertelendiğini, erteleme talebinin İsrail tarafından yapıldığını söyledi. Ünal, "Bu erteleme talebi de diğerleri gibi İsrail tarafından geldi" dedi. Öte yandan, İsrail'deki haber sitelerinden Ynet, "Türkiye'nin BM'den, Mavi Marmara gemisiyle ilgili Palmer raporunun yayımlanmasının 10 gün daha ertelenmesi talebinde bulunduğunu" öne sürmüştü. Ynet'in İsrailli siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin talebinin kabul edileceğinin tahmin edildiği de belirtilmişti. Palmer raporunun, yapılan iki ertelemenin ardından, yarın yayımlanması bekleniyordu.