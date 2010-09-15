Mavi Marmara raporu bugün açıklanıyor

T24 - Mavi Marmara baskınıyla ilgili sürdürülen uluslararası soruşturmada ara rapor bugün açıklanıyor. Rapor öncesi Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi, "Ara rapor son derece teknik, içeriğe değil, usule yönelik" denildi.



Birleşmiş Milletler Sözcüsü Martin Nesirky, raporun genel sekretere sunulduğu zaman basının bilgilendirileceğini belirtti, "Rapor son derece teknik olduğu için büyük ihtimalle kamuoyuna açıklanmayacak. Bu ara bir rapor. Usule yönelik, öze yönelik bir rapor değil" dedi.



Nesirky, raporla ilgili ne yapılacağının sorulması üzerine, "Ne yapacağına genel sekreter ban karar verecek" demekle yetindi.



Genel Sekreter Ban ki Moon, geçen ay baskını soruşturmak için uluslararası komisyon kurmuştu.



Komisyonun başkanlığı Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Geoffrey Palmer, başkan yardımcılığını Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe yapıyor.



Komisyonda İsrail'den Joseph Ciechanove ve Türkiye'den de emekli Büyükelçi Özdem Sanberk yer alıyor.



Türkiye, soruşturma komisyonuna kendi raporunu bu ay başında sunmuştu.



