-Mavi Marmara raporu Ban'a sunuluyor NEW YORK (A.A) - 26.08.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonunun Mavi Marmara raporu, 2 Eylül'e kadar BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunulacak. Diplomatik kaynaklara göre, 9 Türk vatandaşının ölümüyle sonuçlanan Mavi Marmara baskınını soruşturmak üzere oluşturulan BM Komisyonun hazırlayacağı rapor, söz konusu sorunun çözüm sürecinde kilit rol oynayacak. Başkanlığını Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Geoffrey Palmer'in, başkan yardımcılığını Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin yaptığı Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanacak rapor, en geç 2 Eylül tarihine kadar Genel Sekreter Ki-mun'a sunulacak. Rapor, Ki-mun'un yapacağı değerlendirme sonrasında kamuoyuna açıklanacak. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un bu süreçte de uzlaşı arayışlarını sürdürmesi bekleniyor. Daha önce Türk ve İsrail taraflarının uzlaşıya varamaması üzerine Genel Sekreter Ki-mun'a sunulma süreci ertelenen rapor, söz konusu saldırıyla ilgili olarak Türkiye'nin İsrail'e karşı sergileyeceği tutumda önemli rol üslenecek. Raporun hazırlanması ve Ban Ki-mun'a sunulması noktasındaki gecikme, sorunun çözümüne ilişkin hukuki arayışlardan kaynaklanıyor. Süreçteki gecikme, raporun yayınlanmayacağı anlamına gelmiyor. Çalışmalar sırasında özellikle hayatını kaybeden Türk vatandaşları konusunda önemli girişimlerde bulunan Türkiye'nin öncelikli taleplerinin ''özür ve tazminat'' olduğu biliniyor. Raporun yayınlanmasının ardından Türkiye ve İsrail arasındaki anlaşmazlığın sürmesi halinde, konunun uluslararası hukuk makamlarına taşınması ve sorunun İsrail ablukasının geçerliliğine kadar gitmesinin büyük olasılık taşıdığı ifade ediliyor. Komisyon çalışması neticesinde hazırlanacak raporun uzlaşıyla çıkıp çıkmayacağı ve niteliği, Türkiye'nin bu konuda takınacağı tutumun şekillenmesinde önemli rol oynayacak.