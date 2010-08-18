-MAVİ MARMARA MAĞDURUNDAN ABD SENATOSUNA AÇIK MEKTUP NEW YORK (A.A) - 18.08.2010 - Gazze'ye yardım götüren gemilere yapılan saldırının ardından İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan İrlanda ve ABD vatandaşı Fiachra O'Luain, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör John Kerry'ye yazdığı açık mektupta, "hukuka aykırı ölümlerin ve uluslararası hukukun ihlalinin hiçbir zaman haklı gösterilemeyeceğini bilmesi gerektiğini" ifade etti. "irishemigrant.com" adlı internet sitesinde de yayımlanan mektupta, O'Luain, "Gazze'ye yardım götüren gemilere yapılan saldırı sırasında İsrail güvenlik güçleri tarafından uluslararası sularda kaçırıldığını, dövüldüğünü, pasaportunun çalındığını, ayrıca avukat ve ABD Konsolosluğunun yardımını talep ettiği için Ben Gurion havaalanında İsrail güvenlik güçleri tarafından ölümle tehdit edildiğini" yazdı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, Massachusetts Eyaleti Senatörü John Kerry'nin de eski bir barış gönüllüsü olduğunu anımsatan O'Luain, Kerry'den "vicdanının sesini dinleyip Gazze'ye yardım filosunda saldırıya uğrayanları ve Filistinlileri koruma amacıyla yüksek sesle cesaretle konuşmasını, bunun İsrail halkının da uzun dönemde yararına olacağını" belirtti. Biri Amerikalı, 8'i Türk, 9 barış gönüllüsünün Mavi Marmara gemisinde, uluslararası sularda, hukuka aykırı ve haksız şekilde öldürülmesi konusunda liderlik gösterememesinden derin hayal kırıklığı duyduğunu ifade eden barış gönüllüsü, Gazze'deki durumun ciddiyetini bilen Kerry'nin, "İsrail'in Gazze'ye yardım filosuna karşı hareketinin haklı olduğunu söylediği" yönündeki haberlere de çok şaşırdığını kaydetti. "Askeri ve siyasi olarak sizin gibi tecrübeli birinin hukuka aykırı ölümlerin ve uluslararası hukukun ihlalinin hiçbir zaman haklı gösterilemeyeceğini bilmesi gerekir" ifadesini kullanan O'Luain, Kerry'den bu konuyla ilgili ilkeli ve bağımsız bir tutum almasını, İsrail'in bu tür yasa dışı ve geri tepen yollara yeniden başvurmamasını sağlamasını istedi. Gazze'deki abluka kalkana dek yardım filolarının devam edeceğini kaydeden O'Luain, yardım filolarındakilere saldırılmaması konusunda Kerry'nin kişisel sorumluluk alması gerektiğini belirtti. BM'nin Mavi Marmara saldırısını soruşturmak için kurduğu heyete de fazla güven duymadığını ifade eden O'Luain, soruşturma heyetinin, İsrail ve Türkiye'nin arasını bir an önce düzeltme amacıyla kurulduğunu düşündüğünü, heyetin üyeleri arasında Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin olmasından sonra heyete artık güven duymadığını yazdı. Mavi Marmara gemisinde vurularak hayatını kaybedenlerden birinin 19 yaşında bir Amerikan vatandaşı olduğunu ABD hükümetinin çoktan unuttuğunu da savunan O'Luain, AB ve İrlanda'nın geri çekildiklerini belirterek, Gazze'deki ablukanın nihayet sona erebilmesi için yeni yardım filolarına odaklanılması gerektiğini bildirdi. Fiachra O'Luain, mektubunda Kerry'ye hitaben, "Size soruyorum, eğer İsrail donanması bize uluslararası sularda yine saldırsa gerçekten haklı görülebilirler mi? Biz Amerikan bandıralı bir gemiyle örneğin Boston'dan yola çıksak ve ABD açıklarında uluslararası sularda saldırıya uğrasak o zaman da böyle bir saldırının haklı görülebileceğine inanabilir misiniz" diye yazdı. O'Luain mektubunun sonunda, John Kerry'nin başkanlığını yaptığı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde Mavi Marmara konusuyla ilgili bir oturum düzenlemesi durumunda, hem kendisinin hem de silahsız bir Amerikalı gencin 8 kişiyle birlikte acımasızca öldürüldüğüne tanıklık eden Mavi Marmara gemisindekilerin Komite'ye gelip ifade vermekten memnuniyet duyacaklarını, kendi ifadesinin hazır olduğunu vurguladı.