-MAVİ MARMARA KURBANLARI ANILIYOR GAZZE (A.A) - 23.05.2011 - Gazze'ye insani yardım taşıyan özgürlük filosuna İsrail askerlerinin saldırısının birinci yıldönümü, Gazze'de törenle anıldı. Gazze Limanı'nda düzenlenen törene çok sayıda Filistinli aile, özellikle de çocuklar katıldı. Törende çocukların Türk ve Filistin bayraklarını uçurtma yaparak gökyüzüne bırakması, alanı süsledi. Törene katılan avukat Mustafa İbrahim, "Mavi Marmara özgürlük filosuna yapılan saldırıyı unutmamak için bu meydanda toplandık. Yardım gemileri Gazze halkının acılarını dindirmek için yol almış, ancak İsrail saldırısına maruz kalmıştı" dedi. Gazze'ye ikinci bir filonun gelmesi yönünde çalışmalar yapıldığını basından duyduklarını ifade eden İbrahim, ikinci filonun İsrail kuşatmasını kırmak için iyi bir adım olacağını belirtti. İbrahim, Gazze kuşatmasını sona erdirmek için Arapların da Türklere yardımcı olmasını istediklerini, düzenlenen bu törenle saldırıda şehit olanları ve yaralıları andıklarını kaydetti. İsrail donanmasının 31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze'ye yardım götüren gemilerden Mavi Marmara'ya düzenlediği baskında 9 Türk hayatını kaybetmişti.