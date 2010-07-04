Mavi Marmara komisyonu yeminli ifade alabilecek

T24 - Mavi Marmara saldırısı ardından İsrail'in oluşturduğu ve yaş ortalamaları nedeniyle alay konusu olan soruşturma komisyonu başkanının yetkilerinin genişletilmesi için çektiği resti gören İsrail hükümeti, komisyona tanıklara yeminli ifadeye zorlama yetkisi verdi. Böylece yalan ifade verenler "yalancı şahitlik" suçlaması ile yargılanabilecek. Sorgulanacak isimler arasında Başbakan Benyamina Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi ve Savunma Bakanı Ehud Barak da bulunuyor.



İsrail kabinesi, Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırıyı soruşturmak üzere oluşturulan komisyona daha geniş yetki verdi.



Böylece eski Adalet Yüksek Mahkemesi yargıçlarından Yaakov Turkel'in başkanlığını yaptığı beş kişilik komisyon, tanıkları yeminle ifade vermeye zorlayabilecek.



Bununla birlikte komisyon, İsrailli siyasi liderlerin 31 Mayıs'ta 9 Türk'ün ölümüne yol açan gemi baskınıyla ilgili aldıkları kararı sorgulamayacak.



Hükümetten yapılan açıklamada, kabinenin komisyona verdiği daha geniş yetkilere göre tanıkların mahkemeye çağrılarak yeminli ifade vermeye mecbur bırakılacağı ve herhangi bir yanlış ifade için ''yalancı şahitlik'' suçlamasına maruz bırakılacakları kaydedildi.



Turkel, hükümetten özel yetkiler istemiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Ehud Barak ve Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'yi ifade vermek üzere komisyona çağıracağını belirtmişti. Netanyahu, Barak ve Aşkenazi ile birlikte ifade vereceğini açıklamıştı.



Komisyonda diğer askeri personel sorgulanmayacak, ancak haklarında ayrı bir askeri soruşturma açılacak.





