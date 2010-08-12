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Dünya

Mavi Marmara Komisyonu genişletildi

Türkiye'nin, Mavi Marmara baskınını soruşturmak için kurduğu komisyon genişletildi.

12 Ağustos 2010 03:00

T24- Türkiye'nin, Mavi Marmara baskınını soruşturmak için kurduğu komisyon genişletildi. Başbakanlık koordinatörlüğünde, "Ulusal Araştırma ve İnceleme Komisyonu" kuruldu.
    

CNNTÜRK'te yer alan habere göre, yeni komisyon, baskın sırasında yaşananları araştıracak ve Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan komisyona rapor hazırlayacak.

Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları ile Denizcilik Müsteşarlığı komisyon bünyesinde çalışacak.

Mavi Marmara baskını araştırmak için daha önce Dışişleri ve Adalet Bakanlarının başkanlık ettiği bir komite kurulmuştu.

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