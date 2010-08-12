Mavi Marmara Komisyonu genişletildi

T24- Türkiye'nin, Mavi Marmara baskınını soruşturmak için kurduğu komisyon genişletildi. Başbakanlık koordinatörlüğünde, "Ulusal Araştırma ve İnceleme Komisyonu" kuruldu.



CNNTÜRK'te yer alan habere göre, yeni komisyon, baskın sırasında yaşananları araştıracak ve Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan komisyona rapor hazırlayacak.

Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları ile Denizcilik Müsteşarlığı komisyon bünyesinde çalışacak.

Mavi Marmara baskını araştırmak için daha önce Dışişleri ve Adalet Bakanlarının başkanlık ettiği bir komite kurulmuştu.