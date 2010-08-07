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Mavi Marmara kanlı giyisilerle, kurşun izleriyle döndü

İskenderun Cumhuriyet Savcısı Mustafa Özcan limana gelerek gemileri inceledi.

07 Ağustos 2010 03:00

T24 - İsrail'in 31 Mayıs'ta Gazze yardım filosuna düzenlediği operasyon sonrasında el koyduğu "Defne-Y", "Mavi Marmara" ve "Gazze" gemileri römorkörler eşliğinde İskenderun Limanı'na geldi.

İskenderun Cumhuriyet Savcısı Mustafa Özcan limana gelerek gemileri inceledi.

Saldırıya uğrayan "Mavi Marmara" gemisinin kaptan köşkündeki bir camın üzerinde bulunan kurşun izleri dikkat çekti.

Geminin üzerinde yardım gemisi olduğunu belirten afişlerin söküldüğü, İHH logosunun da yırtılmış olduğu görüldü.


Vahşetin izlerini taşıyor

Geminin rıhtıma demir atmasını sağlamak amacıyla gemiye çıkan görevliler arasında bulunan bir işçi, gemide vahşetin izlerinin görüldüğünü söyledi.

Geminin içinde yığınlar halinde kümelenmiş giysilerin bulunduğunu, bunlar arasında kanlı olanları da gördüğünü anlatan işçi, kaptan köşkündeki seyir cihazlarının da tamamının tahrip edilmiş durumda olduğunu belirtti.


'Çaydanlık yarım duruyor'

Gemide can yeleklerinin bulunduğunu, tüm çekmecelerin ve dolapların karıştırılmış, yolcu eşyalarının da etrafa saçılmış olduğunu ifade eden işçi, ''Gemide yolculara ait gıda ürünlerinin bozulması nedeniyle çok ağır bir koku var. Gemide yolcuların, operasyon öncesinde demledikleri ancak yarısı içilmemiş çaydanlıkları bile halen duruyor'' dedi.


BM'de inceleyecek

Gemiler pazartesi günü savcılık ve ilgili yetkililer tarafından incelenecek. Birleşmiş Milletler heyeti de incelemelerde bulunacak. Sigorta ve eksper firmaları da gemide hasar tespiti yapacak. İnceleme ve araştırmalar bitinceye kadar gemiye görevlilerin dışında hiç kimsenin alınmayacağı öğrenildi.


Dünyayı ayağa kaldıran baskın

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren gemilere 31 Mayıs'ta bir operasyon düzenlemişti. "Mavi Marmara" gemisine yapılan baskında 9 Türk yaşamını yitirmişti.


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