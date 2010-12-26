-''MAVİ MARMARA'' İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI ÇANAKKALE (A.A) - 26.12.2010 - ''Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım'' kampanyası kapsamında Gazze'ye giderken İsrail'in saldırısına uğrayan ''Mavi Marmara'' gemisi, İstanbul'a gitmek üzere Çanakkale'nin Kepez Limanı'ndan ayrıldı. Sarayburnu'ndan 22 Mayıs'ta yola çıktıktan sonra 31 Mayıs'ta İsrail'in saldırısına uğrayan ''Mavi Marmara'' gemisi, Kepez Limanından resmi işlemlerinin tamamlanmasından sonra yola çıktı. Gemiye, kaptan ve mürettebatının dışında kimsenin binmesine izin verilmedi. Boğaz geçişine başlayan geminin kılavuz kaptan aldığı öğrenildi. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, limanda yaptığı açıklamada, saldırının ardından gemide ağır hasar oluştuğunu söyledi. ''Mavi Marmara'' gemisinin İskenderun Limanında onarıldığını ve yola çıkacak duruma getirildiğini belirten Oruç, ancak bir süre önce Kepez Limanına gelen geminin, eksiklikleri nedeniyle yolcu alamayacağının yetkililer tarafından kendilerine bildirildiğini kaydetti. Oruç, şöyle konuştu: ''Burada 300 kişi toplandık. Ancak şu anda 'Mavi Marmara'ya binip Sarayburnu'ndaki karşılamaya gidemeyeceğiz. Otobüslerle geldik, yine otobüslerle geri döneceğiz. 'Mavi Marmara'mızı Sarayburnu'nda 500 bine yakın vatandaşımız büyük bir coşku ve gururla karşılayacak. Biz de buradan ayrılacağız ve gemiyi İstanbul'da karşılayacağız.''