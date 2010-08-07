-MAVİ MARMARA İSKENDERUN LİMANI'NA YAKLAŞTI İSKENDERUN (A.A) - 06.08.2010 - İsrail'in 31 Mayısta Gazze yardım filosuna düzenlediği operasyon sonrasında el koyduğu 3 Türk gemisinden Mavi Marmara, ''Ocean Ergün'' römorkörü eşliğinde Hatay'ın İskenderun Limanı'na yaklaştı. İsrail'in Hayfa Limanı'ndan önceki gün hareket eden ''Ocean Ergün'' römorkörünün çektiği Mavi Marmara yaklaşırken, geminin kıyıya yanaşmasına eşlik eden bir römork da İskenderun Limanı'ndan hareket etti. ''Doğançay 20'' römorkörünün çektiği Defne-Y gemisi dün gece gelmişti. ''Gazze'' gemisinin de ''Söndüren 7'' römorkörün eşliğinde öğle saatlerinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Gemilerin tamamı limana vardıktan sonra, 9 Ağustos Pazartesi günü savcılık ve ilgili yetkililer tarafından inceleneceği, sigorta ve eksper firmalarının da hasar tespiti yapacağı belirtildi.