'Mavi Marmara ile Türkiye taraf olma isteğini gösterdi'

T24 - Saygın İngiliz, ekonomi ve politika gazetesi Financial Times'ta yayımlanan bir makalede, Mavi Marmara olayı ile Türkiye'nin Orta Doğu'da artık tarafsız olmaktan çıkıp, taraf olma isteğini gösterdiği yazıldı. Türkiye'nin uluslararası arenada etkinliğinin arttığı belirtilen makalede, AKP iktidarının geleceğinin dış politikadaki hamleleri kadar iç politikadaki sorunlara üreteceği çözümlerine bağlı olduğu bildirildi. Makalede İran ile imzalanan uranyum takas anlaşması ardından BM'deki yaptırımlar için düzenlenen oylamada verilen "hayır" oyu ile ABD'ye meydan okuyan Türkiye'nin İran'ın yanında yer aldığı ifade edildi.



İngiltere'de yayımlanan Financial Times (FT) gazetesi, "Mavi Marmara" olayını, "Ankara'nın artık bölgede taraf olma isteğinin göstergesi" olarak yorumladı.



Gazetenin bugünkü (28 Haziran 2010) sayısıyla beraber yayımlanan Türkiye özel ekinde, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in Mayıs ayındaki Ankara ziyareti sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile el sıkışırken çekilen fotoğraflarına da yer verildi.



Türkiye'nin dünya siyaset sahnesindeki rolünün ele alındığı bir makaleye de yer verilen Türkiye ekinde, İsrail'in 31 Mayıs'ta 9 Türk'ün hayatına mal olan Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısına da değinildi.





'Mavi Marmara saldırısı dikkatleri Türkiye'nin üzerine çekti'





Gazetenin Ankara muhabiri Delphine Strauss'un kaleme aldığı makalede, "Mavi Marmara olayı, daha önce tarafsızlığı tercih eden Ankara'nın artık bölgede taraf olma isteğini gösterdi" denildi.



İsrail saldırısıyla aynı zamanda terör örgütünün İskenderun'daki saldırısında Türkiye'nin 6 şehit verdiği hatırlatılan makalede, "31 Mayıs Pazartesi sabahı, silahlı saldırılarda 15 kişi öldü. Bunlardan dokuzu, Gazze'ye ablukayı kırmaya çalışan Mavi Marmara gemisindeki eylemcilerdi. Bu olay, dikkatleri İsrail'i sert bir şekilde kınayan ve ortak tepki çağrısında bulunan Türkiye'nin üzerine çekti" denildi.





'AKP iktidarının geleceği dış ve iç politik etkenlere bağlı'





Türkiye'de gelecek yıl genel seçim yapılmasının beklendiği kaydedilen makalede, "AK Parti'nin geleceğini, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'nin dünyadaki yerini nasıl yeniden tanımladığı kadar, içerideki sorunlara ne tür çözümler getireceğinin de belirleyeceği" yorumu yapıldı.



Makalede, Türkiye'nin uluslararası arenada etkinliğini artırdığı, belirtilerek, "Mavi Marmara olayı, daha önce tarafsızlığı tercih eden Ankara'nın artık bölgede taraf olma isteğini gösterdi. Türkiye, bu olayla Gazze'ye ablukanın hafifletilmesine öncülük etti. Türkiye, İran ile varılan yakıt takası anlaşmasını dikkate almayan ABD'ye meydan okuyarak BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada, çekimser kalmak yerine Tahran'a yeni yaptırımlara 'Hayır' dedi" ifadeleri kullanıldı.





'Türkiye'de güvenilir bir muhalefet umutları arttı'





Gazetede, David Gardner imzasıyla "Türkiye'de güvenilir bir muhalefet umutlarının arttığına" ilişkin bir makaleye ve yine Gardner'ın kaleme aldığı "Türk dış politikasının uzun süreli hedefleri olduğuna, bu politikanın ideolojiden çok siyasi ve ekonomik istikrara dayandığına" ilişkin bir başka makaleye de yer verildi.



FT'nin Türkiye özel ekinde ayrıca Türkiye'de kayıt dışı ekonomiye karşı alınan önlemler, enerji yatırımları, gençlik, sanat ve reklamcılık gibi çeşitli konulara ilişkin yazılar yer aldı.





