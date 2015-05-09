Mavi Marmara için İsrail'e tazminat cezası

Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Mavi Marmara Gemisi'nde bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Yücel Velioğlu'nun açtığı davada İsrail'i 40 bin lira manevi ve 6 bin 103 lira maddi tazminata mahkum etti.

İHH İnsani Yardım Vakfının organizasyonuyla, İsrail ablukasındaki Gazze'ye yardım malzemeleri götürmek üzere yola çıkan, 31 Mayıs 2010'da uluslararası sularda İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan Mavi Marmara Gemisi'ndeki basın mensuplarından AA muhabiri Yücel Velioğlu'nun İsrail Devleti aleyhine Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı tazminat davası sonuçlandı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, İstanbul ve Antalya limanlarından Gazze'ye yardım götürmek üzere hareket eden Mavi Marmara Gemisi'nde bulunan davacı Velioğlu'nun, davalının (İsrail) 31 Mayıs 2010'da haksız ve hukuka aykırı gemilere müdahalesi sonucunda bir müddet hürriyetinden yoksun bırakıldığı ve eşyasına el konulduğu kaydedildi.

Kararda, davacının 6 bin 103 lira maddi zarara uğradığı ifade edilerek, davalı İsrail Devleti'nin bu zararı karşılamasına, ayrıca 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiği belirtildi.

‘Karar çok önemli’

Yücel Velioğlu, Mavi Marmara Gemisi'nde şehit olan 9 kişiyi rahmetle andığını söyledi.

Davayı sadece kendi adına değil, yardım gemilerini destekleyen herkes adına açtığını belirten Velioğlu, "Kararın bu yönde çıkmasını tabii ki bekliyordum" dedi.

İsrail Devleti'nin Mavi Marmara ile yardım götüren diğer gemilere uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek saldırdığına dikkati çeken Velioğlu, üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen gemide o gece yaşananların ilk günkü gibi hafızasında olduğunu söyledi.

Velioğlu, şunları dile getirdi:

"Haklı davamızda bir devlete, hem de İsrail Devleti'ne karşı tazminat kazandığımız için mutluyum. Mahkemenin verdiği karar, İsrail'in o gün izlediği hukuksuz tavrına yönelik önemli bir adımdır. İnşallah adalet, hem diğer mağdurlar hem de Filistin'deki kardeşlerimiz için bir an önce tecelli eder."