Mavi Marmara gemisi tekrar İstanbul'da

T24 - İsrail askerlerinin 31 Mayıs’ta 9 Türk’ü şehit ettiği Mavi Marmara gemisi bugün İstanbul’a geldi.





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Gazze'ye yardım götürürken İsrail askerlerinin saldırısında 9 kişinin can verdiği Mavi Marmara gemisi, 7 ay sonra İstanbul'a döndü. Sarayburnu'nda karşılanan Mavi Marmara için tören düzenleniyor.

Saadet Partisi Gençlik Kolları ise, Mavi Marmara gemisinin İstanbul'a gelmesi nedeniyle İsrail Büyükelçiliği önüne, Filistin bayrağı renklerinde boyanmış maket gemi bıraktı.

Üzerlerine, ''Mavi Marmara'' gemisinde hayatını kaybedenlerin adlarının yazılı olduğu tişörtler giyen grup, ellerinde ''Hepimiz Filistin Halkıyız'' yazılı pankartlar taşıdılar. Bazı partililerin ellindeki Filistin bayrağı renklerine boyanmış gemi maketi ve büyük maket sapan da dikkat çekti.



Valilik, Çanakkale’de gemiye binip İstanbul’a gelmek isteyenlere hava muhalefeti, yolcu izninin olmaması ve geminin yetersizliği nedeniyle izin vermedi...

31 Mayıs’ta Gazze’ye yardım taşırken İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 9 Türk’ün hayatını kaybettiği Mavi Marmara gemisini karşılamak ve İstanbul’a getirmek için Çanakkale’ye giden 400 kişi, gemideki teknik sorunlar ve hava muhalefeti nedeniyle gemiye binemedi.



Neden: İsraille barış niyeti mi?

Dün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, gazete köşe yazarlarıyla yaptığı toplantıda, “Türkiye’nin İsrail ile barışma niyeti var mı? 26 Aralık Pazar günü (Bugün) İstanbul’a gelecek olan Mavi Marmara gemisini karşılayacak mısınız sorusuna verdiği, “İsrail ile barışma ümidimiz var. Bütün ülkeler ile barışma niyetimiz var. Mavi Marmara’yı karşılamayacağım. Bu karşılama töreni bir sivil toplum kuruluşu faaliyeti” cevabı, hükümetin de Mavi Marmara’ya ve dolaylı olarak İHH’ya mesafeli duruşu, dün akşam yaşanan ‘bürokratik engeller’in zamanlaması kafaları karıştırdı. Oysa İHH yetkilileri tüm bu bürokratik sorunların Ankara’dan gelecek bir telefonla halledileceğinden emin bir şekilde gazetecilerle konuşuyorlardı.



8 otobüsle gelenler otobüsle döndü

Vatan gazetesi ekibi de karşılama için dün sabah İstanbul’dan sekiz otobüsle yola çıktı. Çoğunluğunu aktivist ve gemide ölenlerin yakınlarının oluşturduğu yolcular ile akşam saat 18.00 civarında Çanakkale Limanı’na ulaştı. Gemiye binip İstanbul’a yol almak için beklemeye başladıktan bir saat sonra Ankara’dan, geminin yabancı bayraklı olması nedeniyle yolcu taşıyamayacağı, güvenli olmadığı ve fırtına nedeniyle geminin boş gideceği bilgileri geldi. Liman kapısı önünde ‘Gazze’ye özgürlük’, ‘Geri geleceğiz Filistin’ sloganları atan aktivistler, Çanakkale Valiliği “Seyrüsefer güvenliğiniz yok, yola çıkamazsınız” açıklaması yapınca gemiyi İstanbul’a boş uğurladı.



İHH: Hava muhalefeti var

İHH Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, Comorros bayraklı olması, teknik donanımının yetersizliği ve Marmara Denizi’ndeki elverişsiz hava muhalefeti nedeniyle İstanbul’a boş gittiğini açıkladı. Tüm bu gelişmelerden sonra gemiye binme umuduyla Çanakkale’ye gelenler de yine otobüslerle İstanbul’a döndü. Ulaştırma Bakanlığı’ndan izin alındığını söyleyen İHH yetkilileri, iki gün önce gemiye Çanakkale Limanı’ndan binecekleri her ihtimale karşı yanlarında pasaportlarını getirmeleri konusunda da uyarmıştı.