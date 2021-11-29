Mavi Marmara gemisi icradan 4,8 milyon TL'ye satıldı

Filistin'e insanı yardım götürülürken İsrail askerlerince 2010 yılında saldırıya uğrayan, o dönem 'Mavi Marmara' ismindeki gemi, 4 milyon 853 bin liraya satıldı.

Mavi Marmara Gemisi, Anadolu 3. İcra Dairesi tarafından açık artırmaya çıkarılmıştı. Açık artırma ilanında, Mavi Deniz Taşımacılığı'na ait geminin 93 metre boyunda, 15,80 metre eninde olduğu belirtilirken, eski ismi ‘Mavi Marmara', yeni ismi ‘Anatolian' olan yük gemisinin şerh kaydında ipotek ve haciz olması nedeniyle satışa çıkarıldığı kaydedilmişti. İlanda, Mavi Marmara gemisinin Somali'nin Başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunduğu aktarılırken, icra dairesi tarafından gemiye 3 milyon 888 bin lira değer biçilmişti.

Sözcü'nün haberine göre, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ndeki mezat salonunda gerçekleşen açık artırmada, Mavi Marmara gemisi 4 milyon 853 bin liraya 2E Denizcilik Şirketi'ne satıldı.

Ne olmuştu?

İnsani Yardım Vakfı'nın organize ettiği ve Filistin'e insanı yardım taşıyan 6 gemiye 31 Mayıs 2010'da İsrail Savunma Kuvvetleri saldırmıştı. 800 yolcusu bulunan Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 60 kişi de ağır yaralanmıştı. İsrail olaydan yaklaşık 6 yıl sonra saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar ödemişti. Mavi Marmara daha sonra 'Anatolian' ismini almış ve yük gemisi olarak faaliyet sürdürmeye devam etmişti.