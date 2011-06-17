Mavi Marmara Gazze'ye gitmeyecek

T24 - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını yarmak için organize edilen 2. Özgürlük Filosu, Mavi Marmara gemisi olmadan yola çıkacak. İHH'ye göre, Mavi Marmara gemisi, Gazze'ye gidecek yardım konvoyunda teknik sebeplerden dolayı yeralmayacak.





Geçen yıl İsrail donanmasının kanlı baskınına maruz kalan Mavi Marmara gemisi ikinci Gazze yolculuğuna hazırlanırken İstanbul'daki Haliç Tersanesi'nde tepeden tırnağa yenilendi.

İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) filo ile birlikte 2. kez yola çıkarmayı planladığı Mavi Marmara’nın Gazze’ye değil Mısır’a gönderilmesi gündeme geldi. İsrail’in geçen yıl 31 Mayıs’ta 9 Türk’ü öldürdüğü Mavi Marmara’yı yeniden Gazze’ye gönderme planı Dışişleri Bakanlığı’nı zor durumda bıraktı. Başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke Türkiye’den filonun çıkışının engellenmesini talep etti. İHH yetkilileri, kamuoyunda bölünme yaşandığını, Türkiye’nin sıkıntıya sokulacağı ve insanların bile bile ölüme gönderileceği yönünde itirazlar geldiğini, insani yardım örgütü olarak halkın tepkisini dikkate almak durumunda olduklarını söyledi. Uluslararası sulara açılma konusunda teknik sorunların yaşandığını ve Mavi Marmara’yı göndermeme eğiliminin ağır bastığını aktaran yetkililer, hükümetin baskı yaptığına ilişkin haberleri de reddetti.



Filoya Suriye freni

Ankara bir taraftan “Sivil toplum girişimidir, biz engellemeyiz” dese de diğer taraftan, el altından filonun Gazze’ye gitmesini engellemeye çalıştı. 12 Haziran seçimleri nedeniyle Mavi Marmara’nın da aralarında bulunduğu farklı ülkelerden 22 gemiden oluşan filonun çıkışı 27 Haziran’a ertelenirken, ABD ve Batılıların Türkiye üzerindeki baskısı da sürdü. Radikal’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İHH yetkililerine “Bölgede kritik günler yaşanıyor. Mısır ve Libya’dan sonra Suriye karıştı. Böyle bir dönemde filonun Gazze’de ısrar etmesi, İsrail ile gerilim yaşanması, bölgedeki tansiyonu daha da arttırır” mesajı verildi.



ABD’den İHH raporu

Diğer yandan, ABD’nin Illinois Senatörü Mark Kirk, İHH’nın Gazze’ye gönderilecek yardım filosunun engellenmesi için çarpıcı öneriler içeren bir tavsiye raporu hazırladı. Hürriyet Daily News’un önceki gece ele geçirdiği ‘İsrail Güvenliğinin Geleceği ve ABD-İsrail İlişkileri’ adlı raporda Kirk, İHH’nın ‘terörist’ ilan edilmesini, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Gazze filosun tüm eylemlerinden sorumlu tutulmasını ve ABD donanmasının filonun engellenmesinde İsrail’e destek olmasını tavsiye etti.



İsrail’den mesaj: Kinleri gömelim

İsrail’den 12 Haziran seçimlerinin galibi Başbakan Tayyip Erdoğan’a tebrik eşliğinde “Küskünlüğü bırakalım” mesajı geldi. İsrail-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Tiviaev, seçim zaferiyle ilgili Erdoğan’a kutlama mektubu gönderdi. Tiviaev “İsrail Parlamentosu, büyük ülke Türkiye’nin Başbakanı olarak yeniden seçilmenizden dolayı en iyi dileklerimizi iletmemi istedi” ifadesini kullandı. Tiviaev, Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağı umudunu dile getirdi.

